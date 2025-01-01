REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Rachunkowość i sprawozdawczość » Sprawozdania finansowe » Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2026 r.

Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2026 r.

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2026 r.

Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:

1) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 48 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 96 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 40 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 80 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

