Progi w zamówieniach publicznych
Wysokości progów unijnych dla zamawiających klasycznych:
|
1) na roboty budowlane udzielane przez zamawiających publicznych
|
5.404.000 euro,
|
2) na dostawy i usługi lub organizowanie konkursów przez zamawiających publicznych, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
|
140.000 euro,
|
3) na dostawy i usługi lub organizowanie konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2
|
216.000 euro,
|
4) na usługi społeczne i inne szczególne usługi udzielane przez zamawiających publicznych
|
750.000 euro,
Wysokości progów unijnych dla zamawiających sektorowych (w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych)
|
1) na roboty budowlane udzielane przez zamawiających sektorowych
|
5.404.000 euro,
|
2) w przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych
|
432.000 euro,
Wysokości progów unijnych dla zamawiających subsydiowanych w zamówieniach klasycznych
|
1) na roboty budowlane udzielane przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 Pzp
|
5.404.000 euro,
|
2) w przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy Pzp, oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1
|
216.000 euro,
Wysokości progów unijnych w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa
|
1) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych
|
5.404.000 euro,
|
2) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych
|
432.000 euro,
Równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
1) 80 000 euro, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy, stanowi równowartość kwoty 344 800 zł;
2) 750 000 euro, o której mowa w art. 359 ustawy, stanowi równowartość kwoty 3 232 500 zł;
3) 1 000 000 euro, o której mowa w art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, stanowi równowartość kwoty 4 310 000 zł;
4) 10 000 000 euro, o której mowa w art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, stanowi równowartość kwoty 43 100 000 zł;
5) 20 000 000 euro, o której mowa w art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, stanowi równowartość kwoty 86 200 000 zł.
