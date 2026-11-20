Od stycznia 2027 roku właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych będą musieli przygotować się na wyższe wydatki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV. Podwyżka obejmie zarówno osoby posiadające telewizory, jak i tych, którzy korzystają wyłącznie z radia. Istnieje jednak sposób, aby zapłacić mniej.

W przyszłym roku wzrosną koszty związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miesięczna należność za korzystanie z odbiornika telewizyjnego wyniesie 34,50 zł. W przypadku osób posiadających wyłącznie radio będzie to 10,80 zł.

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Dla porównania w 2026 roku miesięczna opłata za telewizor wynosi 30,50 zł, natomiast za radio 9,50 zł. Oznacza to, że posiadacze telewizorów będą płacić o 4 zł więcej każdego miesiąca. Z kolei użytkownicy samych odbiorników radiowych muszą liczyć się ze wzrostem opłaty o 1,30 zł.

Choć miesięczne różnice mogą wydawać się niewielkie, w skali całego roku stanowią już bardziej odczuwalne obciążenie dla domowego budżetu.

Telewizor i radio w jednym domu. Czy trzeba płacić podwójnie?

Wiele osób posiada w swoich mieszkaniach zarówno telewizor, jak i radio. Nie oznacza to jednak konieczności uiszczania dwóch oddzielnych opłat abonamentowych.

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W takiej sytuacji obowiązuje jedna, wyższa stawka, czyli ta przewidziana dla odbiornika telewizyjnego. W 2027 roku będzie to 34,50 zł miesięcznie.

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Oznacza to również, że zakup dodatkowego radia nie spowoduje zwiększenia abonamentu, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się już zarejestrowany telewizor.

Termin płatności abonamentu RTV. O tej dacie warto pamiętać

Osoby zobowiązane do regulowania abonamentu powinny zwrócić uwagę na obowiązujący termin dokonywania wpłat. Należność za dany miesiąc trzeba uiścić najpóźniej do jego 25. dnia.

Możliwe jest również opłacenie abonamentu za kilka miesięcy jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko ograniczyć liczbę przelewów, ale przede wszystkim skorzystać z przewidzianych rabatów.

Jak zapłacić mniej za abonament RTV? Dostępne są zniżki

Podwyżka nie musi oznaczać, że każdy abonent zapłaci pełną roczną kwotę. Osoby decydujące się na wcześniejsze uregulowanie należności mogą skorzystać z preferencyjnych stawek.

Przy miesięcznej opłacie wynoszącej 34,50 zł koszty przedstawiają się następująco:

• Za 4 miesiące: zamiast 138 zł można zapłacić 133,90 zł.

• Za 6 miesięcy: zamiast 207 zł należność wyniesie 196,70 zł.

• Za 12 miesięcy: zamiast 414 zł wystarczy zapłacić 372,60 zł.

Największą korzyść przynosi zatem uregulowanie abonamentu za cały rok z góry. W takim przypadku w kieszeni abonenta pozostanie 41,40 zł.

Zniżki przewidziano także przy krótszych okresach przedpłaty, już od dwóch miesięcy. Warto więc rozważyć wcześniejsze dokonanie wpłaty, szczególnie jeśli abonament RTV jest stałym elementem domowych wydatków.

Podwyżka abonamentu RTV. Co oznacza dla domowych finansów?

Nowe stawki oznaczają kolejny wydatek, który należy uwzględnić podczas planowania budżetu na 2027 rok. Przy opłacaniu abonamentu telewizyjnego co miesiąc roczny koszt wyniesie 414 zł. Dla porównania, przy stawce obowiązującej w 2026 roku jest to 366 zł.

Różnica wynosi więc 48 zł w skali roku. W przypadku samego radia roczna należność bez rabatów wzrośnie ze 114 zł do 129,60 zł, czyli o 15,60 zł.

Dla osób regularnie opłacających abonament szczególnie istotne może okazać się skorzystanie z rabatów za płatność z góry. Pozwalają one częściowo ograniczyć finansowe skutki podwyżki.

Od 1 stycznia 2027 roku obowiązywać będą nowe stawki abonamentu RTV. Warto wcześniej zapoznać się z wysokością należności i zasadami udzielania zniżek, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i wybrać najkorzystniejszy sposób płatności.