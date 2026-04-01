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Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego
Obowiązywał:
od 2026-04-01
do 2026-06-30
Odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego w 2026 r.
|Okres obowiązywania
|Wysokość odsetek
|Podstawa prawna
|Od 1 kwietnia 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.
|4,01 %
|M.P. z 2026 r., poz.289
Archiwum
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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2.2026-04-012026-06-30
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