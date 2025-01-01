REKLAMA
Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych
Obowiązywał:
od 2026-01-01
Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r.
SKALA PODATKOWA
|
Podstawa obliczenia podatku w złotych
|
Podatek wynosi
|
Ponad
|
do
|
120 000 zł
|
12%
|
minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
|
120 000 zł
|
10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
.
