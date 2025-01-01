REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób fizycznych » Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r.


SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

do

120 000 zł

12%

minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000 zł

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

.

Archiwum

