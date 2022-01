Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczenie nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć.

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów i ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej

Przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na wspieranie nauki, edukacji, kultury i sportu do kosztów uzyskania przychodów, zyskają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca będzie dokonywał odliczenia w zeznaniu rocznym.

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Z tytułu ulgi na prototyp przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowe 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Odliczenia mają dokonywać w zeznaniu rocznym. Okres odliczenia ulgi na prototyp wyniesie do 6 lat.

Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

13.

Ulga na robotyzację