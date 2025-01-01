REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » Podatek dochodowy od osób prawnych » Stawka CIT

Stawka CIT

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Stawka CIT

Przedmiot opodatkowania Stawka podatku w 2026 r.
Dochody osób prawnych 19% podstawy opodatkowania
Dochody osób prawnych w przypadku:
a) małych podatników,
b) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.		 9% podstawy opodatkowania*
Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP 19% podstawy opodatkowania
Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskane przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP 19% podstawy opodatkowania
Podatek od przerzuconych dochodów 19%
Dochody ze niezrealizowanych zysków 19% podstawy opodatkowania
Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia walut wirtualnych 19% uzyskanego dochodu
Dochody spółki nieruchomościowej, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane 19% dochodu ze zbycia
Przychody ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) został oddany w całości albo w części do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
o podobnym charakterze,
3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		 0,035% podstawy opodatkowania*
za każdy miesiąc
Dochody z dysponowania prawami własności intelektualnej 5% podstawy opodatkowania
Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych ** 10% podstawy
opodatkowania
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) 1) 10% podstawy opodatkowania
– w przypadku małego
podatnika oraz podatnika,
u którego wartość
średnich przychodów nie
przekracza wartości maksymalnych
przychodów
określonych dla małego
podatnika
2) 20% podstawy opodatkowania
– w przypadku podatnika
innego niż wskazany
w pkt 1
Stawka podatku od świadczenia lub mienia przekazanego lub
postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną		 15% podstawy opodatkowania
Stawka podatku w przypadku fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres ujęty
przepisami		 25% podstawy opodatkowania
Dochody podatników będących: a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym i instytucją kredytową w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pk 1, 2 i 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z wyjątkiem podatników będących bankiem spółdzielczym w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy, b) podatkową grupą kapitałową, w skład której wchodzi bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w części, w jakiej dochód tego banku pozostaje do sumy dochodów spółek wchodzących w skład tej podatkowej grupy kapitałowej 30% podstawy opodatkowania
Dochody podatników będących: a) bankiem spółdzielczym w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, b) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową 27% podstawy opodatkowania
Dochody podatników będących: a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym i instytucją kredytową w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, z wyjątkiem podatników będących bankiem spółdzielczym w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy, b) bankiem spółdzielczym w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, c) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową – którzy mają status małych podatników a ich przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł 17% podstawy opodatkowania

* Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający sumie wartości początkowych środków trwałych ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.
** Podatek minimalny został zawieszony w 2023 r., ale obowiązuje w 2025 r.

