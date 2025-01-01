Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wyłączenie z opodatkowania w 2026 r.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje m.in. w sytuacjach, gdy nabywcą jest:

- rolnik ryczałtowy, jeśli towary nabywa dla prowadzonej przez niego działalności rolniczej,

- podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

- podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,

- osoba prawna, która nie jest podatnikiem VAT jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł. Jednocześnie warunkiem niezbędnym do wyłączenia z opodatkowania jest, aby wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przekroczyła kwoty 50.000 zł.

Wyłączenia z opodatkowania nie stosuje się, jeśli przedmiotem nabycia są:

- nowe środki transportu,

- wyroby akcyzowe.

Przy ustalaniu powyższych wartości nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane, a także wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych.