Zwrot wydatków na materiały budowlane

Obowiązywał: od 2013-10-01 do 2013-12-31

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

- budową budynku mieszkalnego;

- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;

- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% do 22% (od 1.1.2011 r. - 23%).

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale 2013 r. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%) albo 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%) Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 33 113 zł Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 14 191 zł Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 27 042 zł Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 11 589 zł

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypadło w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 22%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu Limit zwrotu dla wniosków składanych w IV kwartale 2013 r. Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%) albo 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%) Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 33 385 zł Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 14 308 zł Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 27 042 zł Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 11 589 zł

Uwaga!

Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304), z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Terminy ubiegania się o zwrot zostały ograniczone. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

1) od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.,

2) od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 r.,

3) od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 r.,

4) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.,

5) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.)