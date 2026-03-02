Składka na ubezpieczenie społeczne rolników
UWAGA!
Wysokości dotyczą składek opłacanych za II kwartału 2026 r.
|
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2026 r.
|
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa
|
Wysokość składek na ubezpieczenie w zł
|
Składki łącznie od jednego ubezpieczonego
|
emerytalno-rentowe
|
wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie
|
podstawowa składka miesięczna
|
dodatkowa składka miesięczna
|
razem składka miesięczna (2 + 3)
|
kwartalnie
|
składka miesięczna
|
kwartalnie
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne
|
- do 50 ha
|
178,00
|
0,00
|
178,00
|
534,00
|
78,00
|
234,00
|
741,00
|
- powyżej 50 ha do 100 ha
|
178,00
|
214,00
|
392,00
|
1176,00
|
78,00
|
234,00
|
1350,00
|
- powyżej 100 ha do 150 ha
|
178,00
|
427,00
|
605,00
|
1815,00
|
78,00
|
234,00
|
1959,00
|
- powyżej 150 ha do 300 ha
|
178,00
|
641,00
|
819,00
|
2457,00
|
78,00
|
234,00
|
2568,00
|
- powyżej 300 ha
|
178,00
|
855,00
|
1033,00
|
3099,00
|
78,00
|
234,00
|
3333,00
|
Domownik
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)
|
178,00
|
0,00
|
169,00
|
507,00
|
78,00
|
234,00
|
741,00
|
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
|
- do 50 ha
|
356,00
|
0,00
|
356,00
|
1068,00
|
78,00
|
234,00
|
1302,00
|
- powyżej 50 ha do 100 ha
|
356,00
|
214,00
|
570,00
|
1710,00
|
78,00
|
234,00
|
1944,00
|
- powyżej 100 ha do 150 ha
|
356,00
|
427,00
|
783,00
|
2349,00
|
78,00
|
234,00
|
2583,00
|
- powyżej 150 ha do 300 ha
|
356,00
|
641,00
|
997,00
|
2991,00
|
78,00
|
234,00
|
3225,00
|
- powyżej 300 ha
|
356,00
|
855,00
|
1211,00
|
3633,00
|
78,00
|
234,00
|
3867,00
|
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)
|
356,00
|
0,00
|
356,00
|
1068,00
|
78,00
|
234,00
|
1302,00
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-04-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
