Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 19,52%

Rentowe 8%

Chorobowe 2,45%*

Wypadkowe

Od 1.01.2026 r. 5.652,00 zł 1103,27 zł 452,16 zł 138,47 zł liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności

*Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Nieruchomości

Główny Urząd Statystyczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskaźniki bankowe

Opłaty

Odsetki

Diety, ryczałty i rekompensaty

Zamówienia publiczne

