REKLAMA
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.
|
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące
|
Składki należne za okres
|
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
|
Składka na ubezpieczenia społeczne
|
Emerytalne 19,52%
|
Rentowe 8%
|
Chorobowe 2,45%*
|
Wypadkowe
|Od 1.01.2026 r.
|5.652,00 zł
|1103,27 zł
|452,16 zł
|138,47 zł
|liczone w zależności od liczby ubezpieczonych i grupy działalności
*Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna.
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA