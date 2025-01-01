REKLAMA
Dodatek za pracę w porze nocnej
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 r.
|
Miesiąc
|
Wymiar czasu pracy
|
Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej*
|
Styczeń
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
|
Luty
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
|
Marzec
|
(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%
|
5,46 zł
|
Kwiecień
|
(4806,00 zł : 168 godz.) × 20%
|
5,72 zł
|
Maj
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
|
Czerwiec
|
(4806,00 zł : 168 godz.) × 20%
|
5,72 zł
|
Lipiec
|
(4806,00 zł : 184 godz.) × 20%
|
5,22 zł
|
Sierpień
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
|
Wrzesień
|
(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%
|
5,46 zł
|
Październik
|
(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%
|
5,46 zł
|
Listopad
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
|
Grudzień
|
(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%
|
6,01 zł
* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.
W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodawcy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.
