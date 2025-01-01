REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wynagrodzenia » Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 r.

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej*

Styczeń

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

Luty

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

Marzec

(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%

5,46 zł

Kwiecień

(4806,00 zł : 168 godz.) × 20%

5,72 zł

Maj

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

Czerwiec

(4806,00 zł : 168 godz.) × 20%

5,72 zł

Lipiec

(4806,00 zł : 184 godz.) × 20%

5,22 zł

Sierpień

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

Wrzesień

(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%

5,46 zł

Październik

(4806,00 zł : 176 godz.) × 20%

5,46 zł

Listopad

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

Grudzień

(4806,00 zł : 160 godz.) × 20%

6,01 zł

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodawcy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.

