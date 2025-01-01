Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku za 1h pracy w porze nocnej* Styczeń (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł Luty (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł Marzec (4806,00 zł : 176 godz.) × 20% 5,46 zł Kwiecień (4806,00 zł : 168 godz.) × 20% 5,72 zł Maj (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł Czerwiec (4806,00 zł : 168 godz.) × 20% 5,72 zł Lipiec (4806,00 zł : 184 godz.) × 20% 5,22 zł Sierpień (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł Wrzesień (4806,00 zł : 176 godz.) × 20% 5,46 zł Październik (4806,00 zł : 176 godz.) × 20% 5,46 zł Listopad (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł Grudzień (4806,00 zł : 160 godz.) × 20% 6,01 zł

* Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodawcy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.