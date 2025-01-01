REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Podatki » VAT » Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Mały podatnik VAT

W 2026 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:

Kwota przeliczona

- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2025 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,

8.517.000 zł

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2025 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

192.000 zł

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 2.000.000 euro lub 45.000 euro.

Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2025 r. wyniósł 4,2586 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2025)

