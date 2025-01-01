REKLAMA
Mały podatnik VAT
Mały podatnik VAT
|
W 2026 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:
|
Kwota przeliczona
|
- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2025 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro,
|
8.517.000 zł
|
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2025 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
|
192.000 zł
|
Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednio kwoty 2.000.000 euro lub 45.000 euro.
Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.
|
Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2025 r. wyniósł 4,2586 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2025)
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA