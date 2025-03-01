REKLAMA
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:
marzec 2025 r. - maj 2025
r.
|Rok nauki
|Podstawa wymiaru składki
|Rodzaj ubezpieczenia
|Sposób
finansowania
|płatnik
|ubezpieczony
|I
|678,18 zł
|emerytalne
|66,19 zł
|66,19 zł
|rentowe
|44,08 zł
|10,17 z
|chorobowe
|-
|16,62 zł
|II
|762,95 zł
|emerytalne
|74,46 zł
|74,46 zł
|rentowe
|49,59 zł
|11,44 zł
|chorobowe
|-
|18,69 zł
|III
|847,72 zł
|emerytalne
|82,74 zł
|82,74 zł
|rentowe
|55,10 zł
|12,72 zł
|chorobowe
|-
|20,77 zł
Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.
Archiwum
4.2025-03-012025-05-31
