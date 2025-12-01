REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Obowiązywał:
od 2025-12-01
do 2026-02-28

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

grudzień 2025 r. - luty 2026

r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik  ubezpieczony
I 701,74 zł emerytalne 68,49 zł 68,49 zł
rentowe 45,61 zł 10,53 zł
chorobowe - 17,19 zł
II1 787,38 zł emerytalne 77,05 zł 77,05 zł
rentowe 51,31 zł 11,84 zł
chorobowe - 19,34 zł
III 874,86 zł emerytalne 85,61 zł 85,61 zł
rentowe 57,02 zł 13,16 zł
chorobowe - 21,49 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Nieruchomości

Główny Urząd Statystyczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskaźniki bankowe

Opłaty

Odsetki

Diety, ryczałty i rekompensaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA