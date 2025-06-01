REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Obowiązywał:
od 2025-06-01
do 2025-08-31

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

czerwiec 2025 r. - sierpień 2025

r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik  ubezpieczony
I 716,98 zł emerytalne 69,98 zł 69,98 zł
rentowe 46,60 zł 10,75 zł
chorobowe - 17,57 zł
II 806,61 zł emerytalne 78,73 zł 78,73 zł
rentowe 52,43 zł 12,10 zł
chorobowe - 19,76 zł
III 896,23 zł emerytalne 87,47 zł 87,47 zł
rentowe 58,25 zł 13,44 zł
chorobowe - 21,96 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

