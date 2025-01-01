REKLAMA
Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe
Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe*
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
- odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.
* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.
Dni świąteczne w 2025 r.
|
Święto
|
Data święta
|
Dzień tygodnia
|
Nowy Rok
|
1 stycznia
|
czwartek
|
Święto Trzech Króli
|
6 stycznia
|
wtorek
|
pierwszy dzień Wielkiej Nocy
|
5 kwietnia
|
niedziela
|
drugi dzień Wielkiej Nocy
|
6 kwietnia
|
poniedziałek
|
Święto Pracy
|
1 maja
|
piątek
|
Święto Narodowe Trzeciego Maja
|
3 maja
|
niedziela
|
pierwszy dzień Zielonych Świątek
|
24 maja
|
niedziela
|
Boże Ciało
|
4 czerwca
|
czwartek
|
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
|
15 sierpnia
|
sobota
|
Wszystkich Świętych
|
1 listopada
|
niedziela
|
Narodowe Święto Niepodległości
|
11 listopada
|
środa
|
pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|
25 grudnia
|
piątek
|
drugi dzień Bożego Narodzenia
|
26 grudnia
|
sobota
1-miesięczny okres rozliczeniowy
|
Okres rozliczeniowy (miesiąc)
|
Liczba dni pracy
|
Liczba godzin pracy
|
Wyliczenie wymiaru czasu pracy
|
Styczeń
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)
|
Luty
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.)
|
Marzec
|
22
|
176
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień)
|
Kwiecień
|
21
|
168
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień) - (8 godz. × 1 święto)
|
Maj
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)
|
Czerwiec
|
21
|
168
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień) - (8 godz. × 1 święto)
|
Lipiec
|
23
|
184
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)
|
Sierpień
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)
|
Wrzesień
|
22
|
176
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
|
Październik
|
22
|
176
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
|
Listopad
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)
|
Grudzień
|
20
|
160
|
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - - (8 godz. × 3 święto)
|
Łącznie
|
251
|
2,008
3-miesięczny okres rozliczeniowy
|
Okres rozliczeniowy (miesiąc)
|
Liczba dni pracy
|
Liczba godzin pracy
|
Styczeń - Marzec
|
62
|
496
|
Kwiecień - Czerwiec
|
62
|
496
|
Lipiec - Wrzesień
|
65
|
520
|
Październik - Grudzień
|
62
|
496
Archiwum
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
Lp.Okres odOkres do
-
1.2026-01-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REKLAMA