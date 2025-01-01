REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Wymiar czasu pracy » Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe

Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe

Obowiązywał:
od 2026-01-01

Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe*

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

- odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Dni świąteczne w 2025 r.

Święto

Data święta

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja

niedziela

pierwszy dzień Zielonych Świątek

24 maja

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

środa

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

25 grudnia

piątek

drugi dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia

sobota

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc)

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Wyliczenie wymiaru czasu pracy

Styczeń

20

160

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Luty

20

160

(40 godz. × 4 tyg.)

Marzec

22

176

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień)

Kwiecień

21

168

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Maj

20

160

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Czerwiec

21

168

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Lipiec

23

184

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

Sierpień

20

160

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Wrzesień

22

176

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Październik

22

176

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Listopad

20

160

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Grudzień

20

160

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - - (8 godz. × 3 święto)

Łącznie

251

2,008

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc)

Liczba dni pracy

Liczba godzin pracy

Styczeń - Marzec

62

496

Kwiecień - Czerwiec

62

496

Lipiec - Wrzesień

65

520

Październik - Grudzień

62

496

