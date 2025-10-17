REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma wszędzie przerzuty. Nie mam siły walczyć z komisjami i zabiegać

Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma wszędzie przerzuty. Nie mam siły walczyć z komisjami i zabiegać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 12:39
[Data aktualizacji 17 października 2025, 12:39]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami ZUS i zabiegać
Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami ZUS i zabiegać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby chore na chorobę nowotworową często nie dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności – choroba ma kilka faz, może się wycofać na 5 lat, a potem wrócić w fazę przerzutów. Stan zdrowia nie jest tak stały jak przy innych deficytach organizmu. Osoba, która z sukcesem przeszła chemioterapię, staje na komisji i zostaje uznana za zdrową – przerzuty pojawiają się np. rok później. Dynamika choroby powoduje, że chory nie staje drugi raz na komisji lekarskiej i nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Efekt? Odcięcie od świadczeń pomocowych. I takie listy jak poniższy do redakcji Infor.pl. Napisała do nas czytelniczka, której mąż jest ciężko chory na raka (faza agresywna, przerzuty). Zrezygnowała ze starań o pomoc – zarówno z WZON / MZON (pomoc w zdobyciu orzeczenia o niepełnosprawności), ZUS, jak i MOPS. Uznała, że nie ma szans na świadczenie wspierające, zasiłek pielęgnacyjny, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenia z MOPS.

REKLAMA

REKLAMA

List do redakcji Infor.pl:

Dzień dobry.

(...) to niestety jest smutna prawda dotycząca ludzi chorych, przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych. Lista schorzeń nie jest istotna przy wydawaniu decyzji, ale liczy się tylko to, czy chory leży i zdany jest na łaskę rodziny lub korzysta z wózka inwalidzkiego i wielu czynności nie jest sam w stanie wykonać. Mimo że mój mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami (...) i zabiegać o zasiłek pielęgnacyjny, wolę żyć skromnie, a to, co niezbędne, zapewnić mężowi. I nie będę się starać o żaden zasiłek, bo pewnie i tak mąż nie otrzymałby go. Dla nas to strata czasu i niestety stres — i to niemały.

Pozdrowienia dla całej ekipy.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. - osoba chora na raka musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

REKLAMA

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zobacz również:

Świadczenie wspierające - tu również wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, choć w praktyce ważniejszy jest test niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia)

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. W przypadku legitymowania się ważnym orzeczeniem wydanym przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeniem wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy należy załączyć również kopię tego orzeczenia.

Punkty od WZON

Limity wynikające z renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego

70–74
75–79
80–84
85–89
90–94
95–100

40%
60%
80%
120%
180%
220%

752 zł
1 128 zł
1 504 zł
2 255 zł
3 383 zł
4 134 zł

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Renta z tytułu niezdolności do pracy - jak ZUS postępuje w przypadku choroby nowotworowej osoby starającej się o rentę?

Link do wyroku 08 października 2020 r. Wydał go Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

sędziowie: Bogusław Łój, Joanna Dejewska vel Dej

Stanowisko sądu:

Z opinii (biegłego) wynika, że wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy na stałe na okres po 30.04.2019 roku. W uzasadnieniu opinii zwrócono uwagę, że częściowa niezdolność do pracy powstała w czasie rozpoznania i rozpoczęcia leczenia cytostatycznego białaczki tj w VIII 201 Ir, ma charakter trwały i nieodwracalny.W przebiegu tej choroby rozrostowej układu chłonnego i jej leczenia występuje zespół niedoboru odporności. Sprzyja on występowaniu stanów zapalnych różnego pochodzenia, co powoduje, że wnioskodawca nie może podjąć pracy, w której jest zwiększone narażenie na infekcje. Wnioskodawca nie jest człowiekiem wykształconym może wykonywać jedynie pracę fizyczną, wobec w/w - ograniczeń, katalog stanowisk na których może pracować zawodowo jest niewielki. Uzyskanie remisji choroby nie jest równoznaczne z jej wyleczeniem i wskazuje na stałą możliwość nawrotu choroby.

Bez renty pomimo drugiej choroby nowotworowej

Na uwagę zasługuje również fakt, że przewlekła białaczka limfocytowa, z dużą wyjściową masą guza (leukocytoza 646 tys/ul) była drugim nowotworem złośliwym. Wnioskodawca chorował wcześniej na nowotwór złośliwy jądra prawego, w przebiegu tej choroby wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i płuc. Z powodu raka jadra wnioskodawca przeszedł 8 cykli chemioterapii. Zastosowane leczenia obu chorób nowotworowych, o charakterze nowotworów złośliwych, jak również w wyniku przewlekłej białaczko limfocytowej w sposób znaczący zredukowały zdolność organizmu do skutecznej obrony immunologicznej, nie tylko przeciwzapalnej, ale także przeciwnowotworowej. Historia choroby wnioskodawcy wskazuje, że występuje u niego wzmożona gotowość do nowotworzenia, co potwierdza dysfunkcję układu immunologicznego.

W zdobyciu renty pomogła opinia

Sąd uznał opinię za wiarygodną opinię, ponieważ jest spójna i logiczna, została wydana na podstawie badania przedmiotowego, podmiotowego, wywiadu i analizy dokumentacji medycznej dotyczącej wnioskodawcy. Wnioski opinii są kategoryczne i należycie umotywowane. Opinia wyczerpująco i jednoznacznie wyjaśnia przyczyny istnienia niezdolności do pracy w podanym przez biegłego kardiologa okresie i stopniu.

Powiązane
MOPS: Kłopoty z zasiłkiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych
MOPS: Kłopoty z zasiłkiem dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Zarówno stare jak i nowe świadczenie pielęgnacyjne pozwala dorobić opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym [Wybory]
Zarówno stare jak i nowe świadczenie pielęgnacyjne pozwala dorobić opiekunom osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym [Wybory]
Stopień umiarkowany traci na zasiłku pielęgnacyjnym (0%). Nie może skorzystać z świadczenia pielęgnacyjnego (podwyżka o 134%) [osoby niepełnosprawne]
Stopień umiarkowany traci na zasiłku pielęgnacyjnym (0%). Nie może skorzystać z świadczenia pielęgnacyjnego (podwyżka o 134%) [osoby niepełnosprawne]
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.

REKLAMA

Skrócony czas pracy właśnie staje się rzeczywistością: 6 [zamiast 8] godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia [MRPiPS wydało komunikat]
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. MRPiPS ogłosiło wyniki naboru do pilotażowego programu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje”, w którym mogli wystartować przedsiębiorcy (i nie tylko) z całej Polski. Za udział w programie, każdy pracodawca będzie mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, a ponad tysiące pracowników, już niebawem, będzie mogło pracować 4 (zamiast 5) dni w tygodniu albo po 6 lub 7 (zamiast 8) godzin dziennie bądź skorzystać z dodatkowych dni urlopu, zachowując przy tym prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
16 paź 2025

Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.
Czy partner ma prawo do zachowku? Przepisy i propozycje zmian
16 paź 2025

Partnerzy często nie wiedzą czy po sobie dziedziczą i jakie mają prawa. Komu przysługuje zachowek? Co z osobami będącymi w związkach nieformalnych? Czy obecne przepisy mogą się zmienić? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

REKLAMA

Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
16 paź 2025

Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło pracę nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. U podstaw nowych założeń leży ograniczenie sprzedaży alkoholu i wyrobów alkoholowych. Projekt jest już na etapie konsultacji społecznych. Okazuje się, że najnowsza propozycja zawiera rozwiązania idące dalej, niż wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo. Wszystko w trosce o zdrowie Polaków.
Skrócony czas pracy. Eksperci ostrzegają: problemem będą absencje i urlopy – firmy już muszą przygotować się na chaos w kadrach
16 paź 2025

Skrócony czas pracy staje się faktem – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór firm do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. Do programu zakwalifikowano około 90 przedsiębiorstw, choć zgłosiło się niemal dwa tysiące. Eksperci już ostrzegają, że choć to historyczny projekt, może on przynieść poważne problemy z ewidencją, absencjami i urlopami. Firmy będą musiały prowadzić dwa systemy rozliczeń, a kadry staną przed jednym z największych wyzwań organizacyjnych ostatnich lat.

REKLAMA