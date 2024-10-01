REKLAMA
Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych
Obowiązywał:
od 2024-10-01
do 2024-12-31
|Kwoty rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych
|Samochód marki
|Kwota rekompensaty
|Okres obowiązywania
|Podstawa prawna
|Fiat 126p
FSO 1500
| 19 086,00 zł
27 046,00 zł
|IV kwartał 2024 r.
|M.P. z 2024 r., poz.785
