Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych
Obowiązywał:
od 2025-04-01
do 2025-06-30
|Kwoty rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych
|Samochód marki
|Kwota rekompensaty
|Okres obowiązywania
|Podstawa prawna
|Fiat 126p
FSO 1500
| 19 527,00 zł
27 671,00 zł
|II kwartał 2025 r.
|M.P. z 2025 r., poz.216
Archiwum
