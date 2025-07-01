REKLAMA
Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych
Obowiązywał:
od 2025-07-01
do 2025-09-30
|Kwoty rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych
|Samochód marki
|Kwota rekompensaty
|Okres obowiązywania
|Podstawa prawna
|Fiat 126p
FSO 1500
| 19 800,00 zł
28 058,00 zł
|III kwartał 2025 r.
|M.P. z 2025 r., poz.456
