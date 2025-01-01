REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Diety, ryczałty i rekompensaty » Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych » Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych

Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych

Obowiązywał:
od 2025-01-01
do 2025-03-31

Rekompensaty za przedpłaty na zakup samochodów osobowych

Kwoty rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych
Samochód marki Kwota rekompensaty Okres obowiązywania Podstawa prawna
Fiat 126p
FSO 1500		  19 391,00 zł
 27 479,00 zł		 I kwartał 2025 r. M.P. z 2024 r., poz.987

