Kwoty wolne od potrąceń
Obowiązywał:
od 2026-01-01
Kwoty wolne od potrąceń w 2026 r.
Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat):
|Potrącenie
|nie uwzględniają ulgi w podatku dla osób do ukończenia 26 lat i wpłat na PPK
|uwzględniają ustawowe wpłaty na PPK
|KUP podstawowe
|KUP podwyższone
|KUP podstawowe
|KUP podwyższone
|PIT-2
|brak PIT-2
|PIT-2
|brak PIT-2
|PIT-2
|brak PIT-2
|PIT -2
|brak PIT- 2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Obowiązkowe
|nie dotyczy
|nie dotyczy
|Alimenty
|Inne niż alimenty (100% minimalnego wynagrodzenia netto)
|3605,85 zł
|3305,85 zł
|3611,85 zł
|3311,85 zł
|3501,73 zł
|3201,73 zł
|3507,73 zł
|3207,73 zł
|Zaliczki pieniężne (75% minimalnego wynagrodzenia netto)
|2704,39 zł
|2479,39 zł
|2708,89 zł
|2483,89 zł
|2626,30 zł
|2401,30 zł
|2630,80 zł
|2405,80 zł
|Kary pieniężne (90% minimalnego wynagrodzenia netto)
|3245,27 zł
|2975,27 zł
|3250,67 zł
|2980,67 zł
|3151,56 zł
|2881,56 zł
|3156,96 zł
|2886,96 zł
|Dobrowolne
|3605,85 zł
|3305,85 zł
|3611,85 zł
|3311,85 zł
|3501,73 zł
|3201,73 zł
|3507,73 zł
|3207,73 zł
|Na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia netto)
|Inne należności niż na rzecz pracodawcy (80% minimalnego wynagrodzenia netto)
|2884,68 zł
|2644,68 zł
|2889,48 zł
|2649,48 zł
|2801,38 zł
|2561,38 zł
|2806,18 zł
|2566,18 zł
Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.
