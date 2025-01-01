REKLAMA
Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
Odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych
ODLICZENIA OD DOCHODU*
|Lp.
|
Rodzaj odliczenia
|
Wysokość odliczenia
|
1.
|Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy) obejmująca wydatki poniesione na:
|
|wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym
|
|nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie
|
|do 2.280 zł
|
|do 2.280 zł
|
|do 2.280 zł
|f) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne
|do 2.280 zł
|
2.
|Darowizny przekazane na:
|
|w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
|
|w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
|
|
kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty
|
cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy
|
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.
|
odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla
|
w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
|
3.
|
Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy)
|wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł
|
4.
|Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy)
|wpłaty dokonane w roku podatkowym 2022, nie więcej niż:
■15.611,40 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
■ 10.407,60 zł – dla pozostałych osób
|
5.
|Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
(przepisy ustaw o stosunku państwa do poszczególnych
związków wyznaniowych)
|w wysokości dokonanej darowizny
|
6.
|
W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)
|odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 515.340 zł.
|
7.
|
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
|
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na działalność badawczo-
|
8.
|
Ulga termomodernizacyjna (art. 26h updof)
|
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na materiały budowlane,
|9.
|
Ulga na terminal
|
■ 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób
|10.
|
Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę
|
Przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na wspieranie nauki, edukacji, kultury i sportu do kosztów uzyskania przychodów, zyskają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Przedsiębiorca będzie dokonywał odliczenia w zeznaniu rocznym.
|
11
|
Ulga na ekspansję
|
Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.
|12.
|
Ulga na robotyzację
|
Ulga będzie dostępna dla przedsiębiorców, którzy poniosą wydatki na robotyzację. Do tego rodzaju wydatków mają być zaliczane m.in. wydatki na zakup i instalację robota przemysłowego. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na robotyzację do kosztów uzyskania przychodów, mają również zyskać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% takich wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.
|13.
|
Ulga dla podatników osiągających dochody
|
kwota kosztów kwalifikowanych wskazanych w art. 26e ust. 2–3b
|14.
|
Ulga na prototyp
|
Ulga dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Z tytułu ulgi na prototyp przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowe 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Odliczenia mają dokonywać w zeznaniu rocznym. Okres odliczenia ulgi na prototyp wyniesie do 6 lat.
|15.
|
Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki
|
50% poniesionych wydatków
|16.
|
Ulga na zabytki (art. 26hb updof)
|
■ 50% poniesionych wydatków – dla wydatków wskazanych
|16.
|
Ulga na z tytułu zatrudnienia żołnierza (art. 26he ustawy o PDOF); ulga przysługuje z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub żołnierza aktywnej rezerwy, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie
|
1) 12.000 zł - w przypadku co najmniej 1 roku nieprzerwanego pełnienia służby;
2) 15.000 zł - w przypadku co najmniej 2 lat nieprzerwanego pełnienia służby,
3) 18.000 zł - w przypadku co najmniej 3 lat nieprzerwanego pełnienia służby,
4) 21.000 zł - w przypadku co najmniej 4 lat nieprzerwanego pełnienia służby,
5) 24.000 zł - w przypadku co najmniej 5 lat nieprzerwanego pełnienia służby
Uwaga: Podane kwoty mogą być podwyższone o współczynnik 1,5 lub 1,2 na zasadach określonych w art. 26he ust. 3 i 4 ustawy o PDOF.
