Sztuczna inteligencja (AI, ang. Artificial Intelligence) to gałąź informatyki skupiająca się na tworzeniu systemów komputerowych zdolnych do symulowania ludzkiego procesu myślenia i zachowania. Innymi słowy, sztuczna inteligencja odnosi się do zdolności maszyny lub programu komputerowego do nauki, rozumienia, reagowania i podejmowania decyzji w sposób, który tradycyjnie był uważany za domenę ludzkiego intelektu.