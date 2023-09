Cyberbezpieczeństwo to dziedzina zajmująca się zapobieganiem atakom, ochroną systemów informatycznych, danych oraz infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami pochodzącymi z przestrzeni internetowej.

%%advert-placeholder-1%%

Ma na celu zabezpieczanie informacji przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi formami niepożądanego wpływu. W ramach cyberbezpieczeństwa podejmuje się wiele działań, takich jak tworzenie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa, monitorowanie ruchu sieciowego, identyfikacja i usuwanie luk w zabezpieczeniach, edukacja użytkowników oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Jest to istotna dziedzina w dobie wzrastającej zależności od technologii informatycznych i rosnącej liczby cyberataków.

%%advert-placeholder-video%%

Zabezpieczenia w obszarze cyberbezpieczeństwa obejmują szereg środków mających na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami w środowisku cyfrowym. Te środki to między innymi stosowanie solidnych haseł oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zaszyfrowane dyski na komputerach przenośnych, korzystanie wyłącznie z legalnego oprogramowania, regularne aktualizacje oprogramowania, wykorzystywanie dodatków do przeglądarek internetowych, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowników, oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczenia przed ransomware, zapory sieciowe i kontrolę dostępu do danych, fizyczne zabezpieczenie przestrzeni biurowej oraz niszczenie poufnych dokumentów za pomocą niszczarek. Działania te stanowią ważny element dbania o bezpieczeństwo w świecie cyfrowym.