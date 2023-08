Carpooling, znany również jako współdzielenie samochodu, to praktyka, w której osoby podróżujące w tym samym kierunku decydują się na wspólny przejazd jednym pojazdem zamiast korzystania z osobnych samochodów. Głównym celem carpoolingu jest redukcja kosztów podróży, zmniejszenie liczby pojazdów na drogach oraz oszczędność paliwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

W carpoolingu, zazwyczaj jeden z uczestników jest kierowcą i udostępnia swój pojazd innym pasażerom, którzy podróżują w tym samym kierunku. Często spotyka się to w kontekście dojazdów do pracy lub na uczelnię. Dzięki technologii, w dzisiejszych czasach wiele platform internetowych i aplikacji mobilnych umożliwia łatwe znalezienie partnerów do współdzielenia samochodu oraz organizowanie tras i terminów podróży.

Carpooling jest przykładem działania ekologicznego i społecznego, które może przyczynić się do zmniejszenia korków drogowych, oszczędności czasu i pieniędzy, a także obniżenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.