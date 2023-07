Przykłady środków trwałych to:

Nieruchomości: budynki, grunty, zakłady produkcyjne, biura, magazyny.

Urządzenia i maszyny: maszyny produkcyjne, sprzęt, narzędzia, pojazdy, komputery, urządzenia telekomunikacyjne.

Środki transportu: samochody, ciężarówki, samoloty, statki, pociągi.

Wyposażenie: meble biurowe, sprzęt kuchenny, stoły, krzesła, regały.

Inne środki trwałe (inwentarz żywy)

Środki trwałe niematerialne: patent, licencja, znaki towarowe, oprogramowanie komputerowe.

Środki trwałe są zwykle rejestrowane w bilansie przedsiębiorstwa i amortyzowane na przestrzeni czasu, co oznacza, że ich wartość jest stopniowo rozpisywana na wydatki operacyjne w trakcie okresu użytkowania. Mają one długoterminowy wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów i prowadzenia działalności operacyjnej.