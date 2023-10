Kilka kluczowych aspektów problemu ostatniej mili:

Efektywność: dostarczanie towarów lub przemieszczanie się ludzi na krótkich dystansach może być nieproporcjonalnie kosztowne i czasochłonne w porównaniu z resztą trasy.

Infrastruktura: wiele miast boryka się z brakiem odpowiedniej infrastruktury dla pieszych, rowerzystów lub innych środków mikromobilności, co może utrudniać przemieszczanie się na krótkie dystanse.

Rozwiązania: współczesne rozwiązania problemu ostatniej mili to m.in. systemy współdzielonych rowerów lub hulajnóg, rozwijanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz promocja innych form mikromobilności.

Logistyka: w kontekście dostaw, problem ostatniej mili odnosi się do wyzwań związanych z dostarczaniem towarów do konkretnych punktów docelowych w miastach, takich jak domy czy biura. To często najbardziej skomplikowana i kosztowna część procesu dostawy.

Zrównoważony rozwój: rozwiązania problemu ostatniej mili, takie jak promocja środków transportu o niskiej emisji, mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy jakości życia w miastach.

Problem ostatniej mili stanowi kluczowe wyzwanie dla miast, operatorów transportowych i firm logistycznych, które dążą do tworzenia bardziej efektywnych, zrównoważonych i przyjaznych dla użytkownika systemów transportowych i dostaw.