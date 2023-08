Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) to infrastruktura drogowa zaprojektowana z myślą o zatrzymywaniu i obsłudze kierowców podróżujących na dłuższych trasach.

MOP-y są zazwyczaj usytuowane przy autostradach i drogach szybkiego ruchu oraz na innych strategicznych trasach, gdzie podróżni mogą potrzebować przerwy w podróży, odświeżenia się, spożycia posiłku czy korzystania z toalety.

Na MOP-ach zazwyczaj znajdują się różnego rodzaju udogodnienia (w zależności od klasy MOP), takie jak stacje benzynowe, restauracje, kawiarnie, toalety, punkty informacyjne, miejsca do odpoczynku, place zabaw dla dzieci oraz punkty sprzedaży produktów spożywczych. W niektórych przypadkach mogą też być dostępne usługi mycia samochodów czy stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. MOP-y mają na celu poprawić komfort podróżowania, zapewnić niezbędne udogodnienia oraz zachęcić kierowców do regularnych przerw i bezpiecznej jazdy na długich trasach.