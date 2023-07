Wiatrołap (przedsionek) to pomieszczenie znajdujące się wejściu do domu, którego głównym celem jest ochrona wnętrza budynku przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz, śnieg, błoto czy nadmierna ilość kurzu. Jest to pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzi się z zewnątrz przed wejściem do głównej części domu.