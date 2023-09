Mammografia to medyczne badanie diagnostyczne, które jest używane do obrazowania i badania tkanek piersi u kobiet przy użyciu promieni rentgenowskich. Jest to ważne narzędzie w diagnostyce raka piersi, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych zmian nowotworowych w tkance piersi, nawet zanim stają się one wyczuwalne przez palpacyjne badanie piersi.