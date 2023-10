Spoofing (ang. spoof – naciąganie, szachrajstwo) to technika używana w sieci, polegająca na udawaniu czegoś innego, w celu zdobycia zaufania, omijania zabezpieczeń lub dostępu do systemu. Oszust "maskuje" się jako ktoś zaufany.

Istnieje kilka rodzajów spoofingu, w tym:

Spoofing adresu IP: atakujący fałszuje adres IP, aby wyglądać na zaufane źródło.

Spoofing adresu e-mail: oszust wysyła e-maile, które wyglądają, jakby pochodziły od zaufanego źródła. Często stosowane w atakach phishingowych.

Spoofing ARP (Address Resolution Protocol): atakujący wysyła fałszywe komunikaty ARP do sieci lokalnej, co może pozwolić na przechwytywanie danych.

Spoofing DNS (Domain Name System): oszust przekierowuje zapytania do fałszywego serwera DNS, co może skierować użytkownika na szkodliwą stronę internetową.

Spoofing identyfikatora połączenia: oszust fałszuje numer telefonu, aby wyglądać na kogoś innego.

Spoofing URL: oszust tworzy adres URL, który wygląda podobnie do prawdziwego adresu, ale prowadzi do fałszywej strony internetowej.

Celem spoofingu jest oszukiwanie ofiar, omijanie systemów zabezpieczeń, kradzież danych lub rozprowadzanie szkodliwego oprogramowania.

Ważne jest, aby być świadomym takich zagrożeń i stosować odpowiednie środki ostrożności, takie jak weryfikacja adresów URL, unikanie klikania w podejrzane linki i dbanie o aktualność i skuteczność systemów zabezpieczeń.