Efekt cieplarniany to zjawisko, w którym pewne gazy występujące w atmosferze Ziemi, takie jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O), działają jak warstwa izolacyjna wokół planety. Te gazy, zwane gazami cieplarnianymi, pozwalają na przepuszczanie promieniowania słonecznego przez atmosferę, ale jednocześnie hamują wydostawanie się ciepła w postaci promieniowania podczerwonego z powierzchni Ziemi do przestrzeni kosmicznej.

W rezultacie, poziom temperatury na Ziemi zwiększa się, ponieważ gazy cieplarniane skutecznie zatrzymują ciepło w atmosferze, powodując efekt podobny do tego, jaki występuje w cieplarni. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych, szczególnie spowodowana działalnością ludzką, taką jak spalanie paliw kopalnych i wylesianie, przyczynia się do wzmocnienia efektu cieplarnianego i prowadzi do globalnego ocieplenia klimatu.

Nasilony efekt cieplarniany jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne na Ziemi, które mogą prowadzić do wzrostu temperatury, podnoszenia poziomu morza, zmian w opadach atmosferycznych i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dlatego też kontrolowanie emisji gazów cieplarnianych stało się kluczowym wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian klimatu.