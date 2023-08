Biblioteka to instytucja kultury, w której gromadzone są zbiory książek, czasopism, publikacji elektronicznych oraz innych materiałów piśmienniczych i multimedialnych.

Biblioteka to miejsce, w którym ludzie mogą czytać, korzystać z materiałów edukacyjnych, prowadzić badania, a także wypożyczać książki i inne zasoby na określony czas. Biblioteki mogą mieć różne cele, takie jak edukacja, zachowanie kultury literackiej, udostępnianie informacji czy promowanie czytelnictwa. Oferują one dostęp do wiedzy, kultury i rozwoju osobistego poprzez zbiory i zasoby, które gromadzą i udostępniają swoim użytkownikom.

