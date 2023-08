HORECA to (akronim od ang. Hotel, Restaurant, Café) odnosi się do sektora gospodarki obejmującego działalność związana z usługami gastronomicznymi i hotelowymi.

HORECA to (akronim od ang. Hotel, Restaurant, Café) odnosi się do sektora gospodarki obejmującego działalność związana z usługami gastronomicznymi i hotelowymi. HORECA to branża, która obejmuje hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie, bary, catering, oraz inne podmioty oferujące usługi związane z żywieniem i zakwaterowaniem. Jest to ważna część przemysłu turystycznego i rekreacyjnego.

