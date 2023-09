Kod kreskowy to metoda automatycznego odczytywania informacji za pomocą maszyny. Informacje są zakodowane w formie zmiennych szerokości i odległości pomiędzy równoległymi liniami (kreskami), które są następnie odczytywane przez skaner kodów kreskowych. Kod kreskowy służy do szybkiego i dokładnego przechwytywania danych, które są używane do identyfikacji przedmiotów w systemach komputerowych.