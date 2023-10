Obwód głosowania to określony obszar, na którym mieszkańcy danego terytorium dokonują głosowania w wyborach lub referendach. Każdy obwód głosowania ma przypisaną swoją liczbę wyborców i jest odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia procesu głosowania.

Obwody specjalne są zakładane również w szpitalach i ośrodki opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że w dniu wyborów przebywa w nich co najmniej 15 uprawnionych do głosowania. Dodatkowo, obwody te mogą być utworzone w zakładach karnych i aresztach nie później niż 45 dni przed datą wyborów. Mogą również powstać na polskich statkach morskich, które pływają pod polską banderą i są dowodzone przez polskiego kapitana, o ile znajduje się na nich co najmniej 15 wyborców i istnieje możliwość przekazania wyników głosowania. Ponadto, obwody głosowania są tworzone w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Natomiast obwody powszechne (obejmujące od 500 do 4 tys. mieszkańców) są ustalane przez komisarza wyborczego.

