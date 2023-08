Port lotniczy jest wykorzystywany głównie do lotów handlowych i spełnia role transportowe, łącząc różne miejsca na świecie.

Podlega zasadom użyteczności publicznej, co oznacza, że jego zarządzający zobowiązany jest do utrzymania funkcjonalności lotniska z uwzględnieniem wymogów dotyczących obsługi statków powietrznych. To zapewnia, że lotnisko działa zgodnie z określonymi standardami, wykraczającymi poza jedynie komercyjne lub statutowe cele.

W skład portu lotniczego wchodzą przynajmniej jeden pas startowy, droga zjazdu z pasa startowego, płyta postojowa oraz budynek terminalu, który obejmuje poczekalnię, strefę odprawy, obszar bagażowy, sklepy wolnocłowe i siedzibę zarządu. Dodatkowo, na lotnisku może istnieć terminal cargo, przeznaczony do obsługi przesyłek towarowych i pocztowych.

Największym portem lotniczym świata pod względem liczby pasażerów jest Międzynarodowy Port Lotniczy Atlanta – Hartsfield–Jackson w Stanach Zjednoczonych.