Opony zimowe są specjalnie zaprojektowane do jazdy w trudnych warunkach zimowych, kiedy temperatura spada poniżej 7 °C.

Ich bieżnik i skład gumy są dostosowane do niskich temperatur, śniegu, lodu i mokrej nawierzchni. Opony zimowe charakteryzują się głębokim bieżnikiem, który zapewnia lepszą przyczepność na śliskich powierzchniach. Dodatkowo, elastyczność gumy w niższych temperaturach pozwala na zachowanie właściwości trakcyjnych i hamujących nawet w ekstremalnych warunkach zimowych. Dlatego są one zalecane do stosowania w okresie zimowym, aby zapewnić bezpieczną jazdę i optymalną przyczepność na zimowych drogach.

