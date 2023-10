Dropshipping to model biznesowy sprzedaży internetowej, w którym sprzedawca nie posiada fizycznego zapasu produktów w magazynie. Zamiast tego, kiedy klient składa zamówienie w sklepie internetowym opartym na modelu dropshippingu, sprzedawca kupuje produkt bezpośrednio od dostawcy i kieruje go bezpośrednio do klienta.