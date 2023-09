Rzygacz to dekoracyjny element na budynku, który wystaje poza lico muru i pełni funkcję odprowadzania wody deszczowej w sposób swobodny a dodatkowo stanowi ozdobę.

Początkowo rzygacze były wykonane z kamienia, lecz z czasem zaczęto używać blachy. W okresie gotyku we Francji przyjęły one fantastyczne formy, takie jak ludzkie twarze, paszcze zwierząt czy stworzenia o charakterze fantastycznym, co można zobaczyć na przykładzie Katedry Notre-Dame w Paryżu. Z Francji ta koncepcja rozprzestrzeniła się po całej Europie. W Polsce szczególnie interesujące rzygacze pochodzą z okresu renesansu. Można je było znaleźć zarówno na budynkach sakralnych, jak i świeckich.

Rzygacze, gargulce i maszkarony najczęściej znajdowały się na zewnętrznych łukach i dachach świątyń. Oprócz funkcji ozdobnej, miały one również symboliczne znaczenie. Uważano, że ostrzegają przed złem, ale jednocześnie chronią przed nim, ponieważ demonom przypisano wiarę, że muszą uciekać, kiedy widzą własny obraz.