Nazwa "greenwashing" pochodzi od połączenia dwóch słów: "green" (zielony) i "whitewashing" (wybielanie). Termin ten powstał w latach 80. XX wieku i pierwotnie został użyty przez amerykańskiego ekologa i aktywistę, Jaya Westervelda.

Jay Westerveld użył tego terminu w eseju, w którym wyraził swoje obawy dotyczące praktyk wielu hoteli, które zachęcały gości do wielokrotnego używania ręczników pod pretekstem dbania o środowisko naturalne. Jednakże naprawdę celem było oszczędzanie na praniu i przerzucenie winy za zanieczyszczanie na gości. Porównał to działanie do techniki "whitewashing", używanej w przemyśle filmowym, która próbuje zamaskować błędy lub negatywne aspekty poprzez malowanie na biało.

Termin "greenwashing" od tej pory zyskał popularność i został używany w odniesieniu do różnych firm i organizacji, które wykorzystują pozory proekologiczności w celu poprawy wizerunku, nie podejmując rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska.

Firmy angażujące się w greenwashing używają mylących etykiet, sloganów i reklam, które sugerują, że ich produkty są "eko", "naturalne" lub "zrównoważone", mimo że w rzeczywistości nie spełniają odpowiednich standardów środowiskowych. Często przedstawiają niewielkie, kosmetyczne zmiany w swoich produktach lub działaniach jako duże kroki w kierunku ochrony środowiska, pomimo braku realnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Greenwashing może być szkodliwy, ponieważ wprowadza konsumentów w błąd, utrudniając im podjęcie świadomych i odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Rzeczywiste działania na rzecz ochrony środowiska są ważne, a konsumentom zaleca się rozważne badanie informacji o produktach i firmach, aby unikać wpadania w pułapki greenwashingu i wspierać rzeczywiste inicjatywy proekologiczne.

Przykłady greenwashingu