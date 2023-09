Wiosna to jedna z czterech pór roku występujących w cyklu kalendarzowym, następująca po zimie i poprzedzająca lato.

Charakteryzuje się ona przede wszystkim stopniowym wzrostem temperatury zimie. W tej porze roku następuje budzenie się przyrody po okresie zimowego spoczynku. Rośliny zaczynają wypuszczać liście i kwiaty, ptaki powracają z migracji, a niektóre zwierzęta wybudzają się z zimowego snu.

Wiosna klimatyczna to okres roku, w którym średnie dzienne temperatury powietrza utrzymują się między 5 a 15°C. Wprawdzie wiosnę zwykle poprzedza zima, to jednak między tymi porami roku występuje etap przejściowy, który nazywamy przedwiośniem. Rozpoczęcie wiosny fenologicznej określa się na podstawie początku wegetacji roślin oraz kwitnienia np. przebiśniegów i krokusów.

Wiosna astronomiczna inicjuje się w chwili równonocy wiosennej i trwa do przesilenia letniego, co w przybliżeniu przypada na okres między 21 marca a 22 czerwca na półkuli północnej (lub między 23 września a 22 grudnia na półkuli południowej). Daty te mogą nieznacznie się różnić, również w zależności od roku przestępnego. W trakcie wiosny astronomicznej dni stają się coraz dłuższe, a noce krótsze. Temperatury powietrza rzadko spadają poniżej zera stopni Celsjusza, co sprzyja odradzaniu się przyrody.

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca.