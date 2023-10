Suplement diety to produkt przeznaczony do spożycia, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety.

%%advert-placeholder-1%%

Jest on źródłem skoncentrowanych witamin, minerałów lub innych substancji o odżywczym lub fizjologicznym działaniu, sprzedawanych w dawkowanych formach, takich jak tabletki, kapsułki, tabletki do ssania, saszetki z proszkiem, ampułki z płynami, krople dozowane i inne podobne formy, przeznaczone do spożywania w małych, określonych ilościach. Suplementy diety nie powinny być traktowane jako zamienniki zróżnicowanej diety, a ich spożywanie powinno być oparte na właściwej wiedzy lub konsultacji ze specjalistą.

%%advert-placeholder-video%%

W Polsce to Główny Inspektor Sanitarny oraz podległe mu urzędy są odpowiedzialne za dopuszczanie suplementów diety do obrotu. Te instytucje monitorują rynek w kontekście bezpieczeństwa i zgodności suplementów z obowiązującymi przepisami. W przeciwieństwie do leków, suplementy diety nie są badane pod względem skuteczności przed wprowadzeniem na rynek, ale muszą spełniać normy bezpieczeństwa i jakości. Ważne jest, by pamiętać, że suplement diety nie jest lekiem i nie może być reklamowany jako środek leczniczy.

Suplementy diety można podzielić ze względu na ich przeznaczenie lub główny cel stosowania. Oto kilka przykładów: Suplementy witaminowe i mineralne

Suplementy wspierające układ odpornościowy

Suplementy wspierające układ krążenia

Suplementy na zdrowe włosy, skórę i paznokcie

Suplementy wspierające układ pokarmowy

Suplementy na odchudzanie

Suplementy na poprawę wydolności fizycznej

Suplementy na poprawę funkcji poznawczych i koncentracji

Suplementy wspierające układ kostny

Suplementy dla osób starszych

Suplementy na zdrowy sen

Suplementy antyoksydacyjne To tylko kilka kategorii, a rynek suplementów jest bardzo różnorodny. Warto jednak pamiętać, że przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek suplementu najlepiej skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia.

%%content-block%%