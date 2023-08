Retencja wodna odnosi się do zdolności danego obszaru lub terenu do zatrzymywania wody na powierzchni lub w glebie.

Jest to istotny aspekt w cyklu wodnym, który ma wpływ na ilość dostępnej wody dla roślin, zwierząt i ludzi oraz na zachowanie równowagi ekosystemów. Tereny o wysokiej retencji wodnej mogą magazynować większe ilości wody, co może pomagać w utrzymaniu dostępności wody nawet w okresach suszy. W przeciwnym razie obszary o niskiej retencji wodnej mogą doświadczać problemów z dostępem do wody, zwłaszcza w okresach braku opadów.

