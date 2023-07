Pieniądze uzyskane z tego rodzaju danin często są wykorzystywane na finansowanie programów społecznych lub do zwalczania określonych problemów społecznych.

W Polsce "danina solidarnościowa" to dodatkowy podatek od osób o bardzo wysokich dochodach. Została wprowadzona w 2019 roku i dotyczy osób fizycznych, które osiągają roczny dochód powyżej 1 mln PLN. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4% i jest naliczana od nadwyżki dochodów powyżej tego progu.

Pieniądze z daniny solidarnościowej są przeznaczane na finansowanie systemu ochrony zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych i innych programów społecznych. Celem tej daniny jest zwiększenie solidarności społecznej i dofinansowanie publicznych usług, z których korzystają wszyscy obywatele.

Wprowadzenie i skuteczność daniny solidarnościowej są tematem debaty politycznej i ekonomicznej. Krytycy twierdzą, że może ona zniechęcać do inwestycji i prowadzić do ucieczki kapitału, podczas gdy zwolennicy argumentują, że jest to skuteczne narzędzie do zwalczania nierówności i zapewnienia większego finansowania dla publicznych usług.