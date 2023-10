Reklama społeczna to forma komunikacji mająca na celu przekazanie ważnych informacji społeczeństwu i wpłynięcie na postawy oraz zachowania ludzi w kwestiach społecznych. Jest to rodzaj komunikacji, który nie ma na celu promocji produktu czy usługi w celu zysku, ale skupia się na podniesieniu świadomości na temat pewnych kwestii lub zachęceniu do zmiany postaw czy zachowań.