Garaż to pomieszczenie lub budynek służący do przechowywania pojazdów, takich jak samochody, motocykle, rowery itp. Garaże są zwykle wyposażone w bramy lub drzwi umożliwiające łatwy wjazd i wyjazd pojazdom oraz zapewniające bezpieczne przechowywanie. Mogą być przyłączone do budynków mieszkalnych lub stanowić samodzielne, wolnostojące konstrukcje.