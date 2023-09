Termin ten jest często używany w kontekście wyborów, gdzie odnosi się do liczby uprawnionych do głosowania obywateli, którzy faktycznie oddają głos. W szkołach, frekwencja odnosi się do obecności uczniów na lekcjach. W biznesie, termin ten może odnosić się do liczby klientów odwiedzających sklep lub inne miejsce handlu.

Frekwencję wyraża się zwykle jako procent uczestników w stosunku do całkowitej liczby osób uprawnionych do udziału w danym wydarzeniu lub aktywności.